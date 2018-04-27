Две Кореи договорились о мире

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию о полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщает Reuters.

Декларация включает в себя сокращение вооружений, прекращение "враждебных действий", превращение границы в "зону мира" и переговоры с другими странами, такими как США.

Ранее лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились на демаркационной линии между двумя странами в пункте переговоров Пханмунджом.

Напомним, на конец мая или начало июня запланирована другая историческая встреча Ким Чен Ына - с президентом США Дональдом Трампом.

Лидеры Северной и Южной Кореи посадили сосну мира

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net