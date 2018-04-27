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27. 04. 2018

Дамаск конфискует имущество сирийских беженцев

Президент Сирии Башар Асад подписал указ, фактически позволяющий лишать прав на собственность покинувших страну граждан, сообщила вечером в четверг, 26 апреля, немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Сирийские власти могут выдавать разрешения на строительство на частных земельных участках, если предыдущие владельцы не явятся в 30-дневный срок в местные органы власти с документами на собственность. В таком случае они утрачивают на нее права, пишет издание, ссылаясь на имеющиеся в его распоряжении данные министерства иностранных дел Германии.

Согласно этой информации, министр жилищного строительства Сирии Хусейн Арнус намерен в числе первых отвести под новую застройку район Баб-Амро в Хомсе, а также некоторые районы в Алеппо и Харасте. Все эти территории ранее считались ключевыми районами повстанцев.

В настоящее время за пределами страны в статусе беженцев находятся около 5,1 миллиона сирийцев. Еще более шести миллионов граждан Сирии считаются внутренне перемещенными лицами.

Ранее сообщалось, что общее число жертв среди мирного населения в результате авиаударов в Сирии и Ираке достигло 883 человек. 

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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