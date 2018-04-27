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27. 04. 2018

РФ дестабилизирует Украину, Грузию и Сирию - США

Россия играет дестабилизирующую роль в Украине, Грузии и Сирии. Об этом в пятницу, 27 апреля, заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науерт в своем Twitter.

"НАТО является наиболее релевантным, чем когда-либо со времен "холодной войны". Сегодня наше внимание сосредоточено на постоянной российской агрессии и ее способности запугивать, заставлять, взрывать и вторгаться на территорию своих соседей. Россия играет дестабилизирующую роль в Украине, Грузии и Сирии. НАТО - это оборонительный союз в условиях угрозы", - написала она в микроблоге.

По словам Науерт, НАТО не вернется к отношениям в режиме "business as usual" ("бизнес как всегда") с Россией, пока она не начнет выполнять Минские договоренности.

"Госсекретарь Помпео и министры иностранных дел НАТО подтвердили: НАТО не вернется к "business as usual" с Россией, пока РФ не начнет выполнять взятые обязательства, в соответствии с Минскими договоренностями, а именно - вывод войск и (прекращение - ред.) поддержки сепаратистов на Донбассе, и возвращение контроля над Крымом Украине", - заявила Науерт.

Напомним, ранее Госдеп США заявил о нарушении прав человека в Украине.

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Источник: korrespondent.net

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