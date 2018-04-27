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27. 04. 2018

Английский город затопило из-за прорыва трубы

Английский городок Веднсбери ушел под воду из-за прорыва трубы. Об этом говорится в сюжете ТСН от пятницы, 27 апреля.

Водопроводную артерию повредили при монтаже новых электрических кабелей. Вода, которая била фонтаном, мгновенно затопила улицы. У легковых автомобилей виднелись лишь крыши.

Отмечается, что кое-где уровень воды достигал трех метров.

В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Одну женщину пришлось срочно эвакуировать из затопленного дома.

Ранее в Киеве возле Верховной Рады прорвало трубу.

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Источник: korrespondent.net

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