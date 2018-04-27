Эпоха без войны и ракет. О чем договорились Кореи

В Южной Корее состоялась историческая встреча южнокорейского президента Мун Джэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

По итогам они подписали декларацию о полной денуклеаризации Корейского полуострова и договорились заключить мирный договор, который окончит войну, разделившую полуостров в 1953 году.

После подписания Ким и Мун обнялись. Корреспондент.net разбирался в оттепели Северной Кореи.

Новая эра мира

Ким Чен Ын стал первым за 65 лет лидером КНДР, который посетил соседнюю страну.

Перед встречей обе стороны заявили о своих высоких ожиданиях и намерении начать "новую эру мира" после нескольких лет крайнего обострения напряжения на Корейском полуострове.

После пересечении бетонного бассейна с гравием, который разделяет Корею на Северную и Южную Ким Чен Ын выразил недоумение, "почему для этого потребовалось 11 лет".

Рукопожатие Ким Чен Ына и Мун Дже Ина на границе Корей / EPA

Перед началом саммита лидеры двух Корей обменялись долгим (оно длилось почти 30 секунд) рукопожатием. В этот момент оба лидера находились каждый на своей стороне границы, между ними состоялся короткий диалог.

Мун Джэ Ин, улыбаясь, пригласил северокорейского лидера на церемонию вглубь южнокорейской территории, но Ким Чен Ын сначала под локоть перевел его через бордюр на сторону КНДР, а затем отправился на Юг.

Президент Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын "принял достойное и храброе решение прийти на эту встречу".

"Этот момент станет для нас новой отправной точкой, и с таким намерением я и прибыл на эту встречу. Я надеюсь, нам не придется начинать сначала и нарушение данных обязательств не случится снова", - сказал Ким.

В памятной книге дома переговоров в Панмунджом он написал, что стоит "в точке начала новой истории и эры мира".

Посланеи Ким Чен Ына / EPA

Северокорейского лидера сопровождали его сестра Ким Е Чен и заведующий отделом единого фронта ТПК Ким Ен Чхоль. Они были переговорщиками от Пхеньяна в ходе встреч на Олимпиаде в Пхенчхане.

Встреча лидеров Северной и Южной Кореи было множество символов, что характерно для азиатских стран.

Так, они вместе посадили в демилитаризованной зоне сосну, присыпав ее землей с горы Пэктусан на севере полуострова, горы Халласан на юге полуострова, а также полили водой из рек по обе стороны границы.

Лидеры Северной и Южной Кореи посадили сосну мира и процветания / EPA

Дерево выросло в 1953 году после окончания трехлетней Корейской войны. Оно символизирует процветание и мир.

На памятном камне рядом с деревом написано: "Мы посадили дерево мира и процветания". В Пханмунджоме лидеры также смогли пообщаться наедине около часа.

После переговоров Ким Чен Ын и Мун Джэ Ин тепло обнялись.

Отмечается, что телевидение Северной Кореи впервые за полвека назвало южнокорейского лидера "президентом". Пхеньян до этого не признавал Южную Корею отдельным государством.

Договор Северной и Южной Корей

Пхеньян на прошлой неделе объявил о прекращении ядерных испытаний и запусков межконтинентальных баллистических ракет, а также закрытии ядерного полигона на севере страны.

Ким Чен Ын сказал, что у КНДР больше нет необходимости в проведении таких испытаний, поскольку страна завершила создание ядерного оружия. Испытания замораживаются с целью обеспечить экономический рост и мир на Корейском полуострове, заявил он.

На Межкорейском саммите 27 апреля лидеры КНДР и Южной Кореи объявили, что между их странами больше не будет войны.

Стороны также договорились работать над ядерным разоружением на Корейском полуострове.

Демилитаризованная зона на границе между государствами отныне объявляется "зоной мира". Кроме того, с 1 мая страны прекращают взаимное пропагандистское вещание на границе.

На пресс-конференции по итогам состоявшихся переговоров Ким Чен Ын объявил, что надеется на будущее объединение Севера и Юга.

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"Северная и Южная Корея являются братьями, которым не следует жить отдельно друг от друга", - заявил Ким.

В документе также говорится, что будет создан офис сотрудничества в северокорейском городе Кэсон.

Ким и Мун также выразили намерение провести переговоры для формального установления мирного договора.

Стороны выразили готовность вместе работать, чтобы устранить "острое военное напряжение на Корейском полуострове" и договорились "со всей приверженностью" решать гуманитарные проблемы, связанные с разделенными семьями.

Преграды на пути к миру

Эксперты считают, что склонить лидера КНДР к переговорам удалось благодаря жесткой политики американского президента Дональда Трампа.

Он вместе с Южной Кореей и Японией при поддержке остальных стран мира добился введения против Пхеньяна беспрецедентно жестких санкций.

В конце мая - начале июня также планируется встреча Трампа с Кимом. Отметим, что Южная Корея не присоединилась к соглашению о перемирии, подписанному 27 июля 1953 года США (от имени войск ООН) и Северной Кореей (от имени самой КНДР и китайских народных добровольцев).

США и Южная Корея надеются добиться от КНДР конкретных обязательств по отказу от ядерного оружия.

Эксперты считают, что риск провала этих переговоров очень высок, поскольку у Вашингтона и Пхеньяна совершенно различные представления как о самой денуклеаризации Корейского полуострова, так и условиях, а также сроках ее достижения.

Ким Чен Ын, скорее всего, захочет двигаться маленькими шагами, поэтому процесс может идти очень медленно и сильно затянуться. Не исключено, что Пхеньян может потребовать экономической компенсации в обмен на отказ от ядерного оружия.

В случае провала переговоров Трампа и Ким Чен Ына велика опасность новой эскалации в отношениях между США и Северной Кореей, которая повышает риск военного конфликта.

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Источник: korrespondent.net