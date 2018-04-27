Рейтинг молодых политиков: 40 самых влиятельных

Избирательная кампания — 2019 стартовала. Кто придет? В обществе колоссальный запрос на новые лица и новые идеи, говорится в материале журнала Корреспондент. Отвечают на этот запрос из элиты по-разному. Кто-то с оглядкой на «вашингтонский обком» готовит проект, который условно можно назвать «мы пришли из бизнеса навести порядок в политике». Кто-то хулиганит в Сети с ерническим проектом Де-Морда (демократическая орда).

Но во всех случаях есть четыре вызова, которые стоят перед любым политическим проектом.

Нужно иметь программу и понимание того, что делать с воюющей и разграбленной страной на следующий день после выборов. Традиционно украинские политики идут во власть с идеей «ввяжемся в драку, потом посмотрим». Но у страны сейчас нет ни ресурсов, ни времени на обучение «чайников». Нужно иметь сильную полевую команду, иначе результаты выборов тупо украдут. Из двух Майданов в современной украинской истории один состоялся именно потому, что победу украли. А третьего Майдана Украина себе в следующем году позволить не может, ибо «враг у ворот». Нужно иметь деньги. Много денег. Для политрекламы, для финансирования think tank (см. пункт 1), для финансирования полевых команд (см. пункт 2). Выборы — удовольствие дорогое. Нужно иметь главное — людей, которые, придя во власть, не станут красть, но будут реализовывать комфортные для основной массы населения реформы (да, такие бывают, а популизм — это как раз про «болезненные» реформы).

Вот о людях как раз и наш рейтинг: Корреспондент взялся провести ревизию и оценить, каков человеческий потенциал у той части украинской политэлиты, что во власти находится не первый год, но относительно новая. Мы сознательно ограничили возраст примерно 40 годами (родившиеся от 1978 года и позже). Потому что эти люди уже наверняка получили какой-то жизненный и политический опыт. Но при этом они миновали этап промывки мозгов советской идеологией, ведь самые старшие из них встретили развал СССР и крах Компартии, так и не побывав в комсомоле.

Они есть, и они разные

По поводу имеющихся молодых политиков и чиновников у нас две новости: традиционно одна — хорошая, вторая — плохая.

Хорошая состоит в том, что среди них таки хватает активных, авторитетных, не бедных, следовательно, с сильными шансами на прохождение в Раду и органы исполнительной власти. Плохая новость в том, что минимум половина из них развращены системной коррупцией, имеют «удачливых жен-бизнесвумен» (это мем такой, если кто не понял), декларируют вовремя купленные биткоины и эфиры (это криптовалюта такая, да).

И что самое неприятное в этой истории, наиболее проходные, обладающие собственными финансовыми ресурсами, способные качественно «засеять» мажоритарный одномандатный округ, как правило, теснее всего интегрированы в коррупционные схемы и/или являются прокси тех или иных традиционных политгрупп.

Победа на мажоритарном округе будет стоить в 2019 году от $1,5 млн. Прохождение в Раду партийного списка — от нескольких десятков миллионов долларов. У нас много честных малых, имеющих такой ресурс? И это мы не про покупку голосов. Всего лишь про содержание эффективного штаба плюс полевых команд и последующую защиту результатов в судах, если это потребуется. И без гарантий. И с пониманием того, что те, кто уже сидят на том или ином избирательном округе, имеют гандикап по отношению к новичкам.

То есть новичкам придется проламывать и компенсировать силами, нервами, соратниками те связи, что уже созданы «хозяевами округов». И созданы, между прочим, за бюджетный счет. Мы же не питаем иллюзий и понимаем, что уже прямо сейчас бюджетные ресурсы в равной степени используются и для подкупа избирателей, и для окучивания местных элит?

Эти испортились — несите других

Вывод? Откуда-то надо взять новых кандидатов в политики наряду с теми немногими знакомыми, что так и не скурвились. Это могут быть выходцы из среднего и даже крупного бизнеса, общественные активисты (не кидайте тапками!), озверевшие от беспредела фермеры и, почему нет, демобилизовавшиеся из армии. Вот только у них есть целый букет проблем, которые нужно решать прямо сейчас, — и не факт, что успеют решить. А именно: найти друг друга, найти деньги, рассказать о себе и суметь не скурвиться хотя бы до победы на выборах.

Как и кого мы считали

Сначала мы собрали в список больше сотни политиков и чиновников, родившихся не раньше 1978 года. Затем Корреспондент опросил 12 внешних экспертов, также высказали свои мнения по поводу политиков два сотрудника редакции журнала (список ниже). Запросы направлялись практически всем известным украинским политологам, однако рискнули ответить далеко не все. Каждый из политиков был оценен от 0 до 10 по трем параметрам: балл за влиятельность в политике, балл за медийную известность, балл за наличие публичного доверия. Первые два балла были учтены с весовым коэффициентом 0,4, третий — с 0,2. Итоговый результат определял место политика в рейтинге. Для опубликования мы оставили первых 40.

Список экспертов (в случайном порядке): Андрей Миселюк, директор Института социально-политического проектирования Диалог; Ирина Тиран, замдиректора Института стратегических исследований им. Голды Меир; Светлана Кушнир, политический обозреватель; Александра Решмедилова, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра Развитие Украины; Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики; Сергей Литвинов, замдиректора Института социальных технологий Социополис; Владимир Цыбулько, политтехнолог; Алексей Голобуцкий, замдиректора Агентства моделирования ситуаций; Сергей Слободчук, политический консультант; Игорь Петренко, директор департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований; Анатолий Октисюк, политический эксперт; Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований; Валерий Литонинский, обозреватель журнала Корреспондент; Александр Крамаренко, и. о. главреда журнала Корреспондент.

ТОП-40

Подробнее о рейтинге и его фигурантах читайте в №8 Журнала Корреспондент.

Источник: korrespondent.net