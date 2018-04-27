В Украине заочно дали 12 лет россиянину - главе "верховного суда ДНР"

В Донецкой области заочно приговорили к 12 годам лишения свободы Эдуарда Якубовского - гражданина России, который возглавляет так называемый "верховный суд ДНР". Селидовский городской суд сначала оправдал его, но прокуратура обжаловала тот приговор, сообщил в пятницу, 27 апреля, прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко в своем Facebook.

"Очередным осужденным за работу на оккупантов стал гражданин РФ Эдуард Якубовский, который возглавил "верховный суд ДНР" в сентябре 2014 года и по настоящее время продолжает координировать работу судебной системы на временно оккупированной территории", - написал он в соцсети.

По словам донецкого прокурора, под председательством россиянина "верховный суд ДНР" постановил ряд незаконных приговоров, которыми люди приговорены даже к смертной казни.

"Из-за того, что 59-летний сообщник террористов находится на временно оккупированной боевиками территории, в отношении него проводилось специальное досудебное расследование", - пояснил Бондаренко.

Напомним, ранее в СБУ заявили о задержании сепаратиста на линии разграничения.

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Источник: korrespondent.net