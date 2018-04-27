Ярош опубликовал видео нанесения удара с беспилотника на Донбассе

Появилось видео уничтожения ударным беспилотником позиций сепаратистов на Донбассе. Соответствующий ролик в пятницу, 27 апреля, на своей странице в соцсети Facebook опубликовал народный депутат Дмитрий Ярош.

По его словам, на видео показано, как Украинская добровольческая армия наносит удары с помощью беспилотника по позициям врага.

В результате была уничтожена живая сила противника даже в окопах.

К слову, нардеп не уточнил, где и когда наносился удар.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что сепаратисты выстроили на окраине Луганска большое число танков, гаубиц, ракетных систем "земля-воздух", реактивных систем залпового огня, БМП и БТРов.

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Источник: korrespondent.net