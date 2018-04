Трамп назвал исторической встречу лидера КНДР и президента Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп назвал исторической встречу лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Об этом в пятницу, 27 апреля, он написал на своей странице в соцсети Twitter.

Трамп позитивно оценил проведение саммита. Он добавил, что только время покажет, была ли встреча удачной.

"После безумного года пусков ракет и ядерных испытаний сейчас проходит историческая встреча между КНДР и Южной Кореей. Хорошие вещи случаются, но время покажет, что будет дальше!" - написал Трамп.

After a furious year of missile launches and Nuclear testing, a historic meeting between North and South Korea is now taking place. Good things are happening, but only time will tell!