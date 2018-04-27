Трамп назвал исторической встречу лидера КНДР и президента Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп назвал исторической встречу лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Об этом в пятницу, 27 апреля, он написал на своей странице в соцсети Twitter.
Трамп позитивно оценил проведение саммита. Он добавил, что только время покажет, была ли встреча удачной.
"После безумного года пусков ракет и ядерных испытаний сейчас проходит историческая встреча между КНДР и Южной Кореей. Хорошие вещи случаются, но время покажет, что будет дальше!" - написал Трамп.
After a furious year of missile launches and Nuclear testing, a historic meeting between North and South Korea is now taking place. Good things are happening, but only time will tell!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились на демаркационной линии между двумя странами в пункте переговоров Пханмунджом. Они договорились работать над ядерным разоружением Корейского полуострова.
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Источник: korrespondent.net
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