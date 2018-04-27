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27. 04. 2018

Болгария станет следующим членом еврозоны

Болгария станет 20-м членом еврозоны, но не должна спешить с этим процессом. Об этом заявил еврокомиссар по экономике и финансовым вопросам Пьера Московиси в пятницу, 27 апреля.

Как сообщает Reuters, прибыв на неофициальную встречу министров финансов ЕС в Софии, Московиси сказал, что балканская страна должна оставаться "хладнокровной" и работать над критериями присоединения.

"Но нам нужно подготовить это методично и тщательно, и нам не нужно спешить, потому что, если мы будем спешить, то присоединение к еврозоне будет не идеальным", - сказал Московиси.

Он отметил, что Болгария, самый бедный член ЕС, должна работать над укреплением своей экономики, подчеркнув, что присоединение к еврозоне должно быть "активом, а не шоком".

Болгария, которая привязала свою валюту лев к евро, соответствует формальным критериям для принятия единой валюты ЕС. Она ведет расчетливую фискальную политику и удерживает инфляцию.

Но ВВП Болгарии на душу населения составляет всего 49% от среднего показателя по ЕС. Это значительно ниже показателя государств-членов еврозоны.

Ранее президент Болгарии Румен Радев наложил вето на антикоррупционный закон.

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Источник: korrespondent.net

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