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27. 04. 2018

Фейгина допустили к процессу над Сущенко как представителя ЕСПЧ

Московский городской суд продолжил рассмотрение дела незаконно задержанного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко и допустил к процессу юриста Марка Фейгина, лишенного накануне статуса адвоката, в качестве общественного защитника. Об этом Фейгин сообщил в пятницу, 27 апреля, в своем Twitter.

По его словам, он допущен к процессу в качестве общественного защитника, который определяется в законе как "другое лицо" в суде, кроме адвоката.

"Итак, я допущен судом к рассмотрению дела Романа Сущенко в качестве другого лица по ч. 2 ст. 49 УПК РФ. Также по ст. 18 "О содержании под стражей..." Сущенко заявил ходатайство о моем допуске посещений в тюрьме как представителя ЕСПЧ", - написал защитник в микроблоге.

Юрист сообщил, что теперь ожидает возвращения своего статуса адвоката судом.

"Я в зале суда. Процесс продолжается в стадии представления доказательств стороной защиты. Роман Сущенко в порядке", - отметил Фейгин.

Предполагается, что на заседании 27 апреля защита будет представлять доказательства невиновности журналиста Сущенко.

Ранее сообщалось, что в России Марка Фейгина лишили адвокатского статуса. Вскоре юрист сообщил, что Сущенко будет защищать другой адвокат.

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Источник: korrespondent.net

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