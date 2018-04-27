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27. 04. 2018

В России сносят корпуса института, где разработали Новичок

Находящийся в российском городе Шиханы филиал Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, в котором могли произвести яд Новичок, сносит свои корпуса. Об этом сообщил глава ЗАТО Шиханы Андрей Татаринов, пишут РИА Новости в пятницу, 27 апреля.

По его словам, весь строительный мусор проходит через высокотемпературные печи.

"ГосНИИОХТ - это институт, который сейчас, после завершения программы уничтожения химоружия, уничтожает сам себя. Сейчас там идет снос корпусов, весь строительный мусор проходит через высокотемпературные печи", - сообщил Татаринов.

Он отметил, что меры проводится для очистки территории института, где велась работа с ядовитыми веществами, для последующего развития там какого-то нового производства.

В настоящее время в институте работает 200 жителей Шихан. Сам институт состоит всего из нескольких корпусов.

Ранее сообщалось, что одного из разработчиков нервно-паралитического отравляющего вещества Новичок Владимира Углева сбила машина.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Недавно они вышли из комы и начали поправляться.

Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок.

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Источник: korrespondent.net

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