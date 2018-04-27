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27. 04. 2018

Из-за наводнения в Израиле погибли 10 подростков

В Израиле в результате наводнения погибли 10 учеников курсов подготовки к службе в армии. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщает AFP.

Отмечено, что девять девушек и один парень в возрасте 17-18 лет погибли, попав в бурный поток в ущелье Нахал-Цафит. Они были частью группы из около 25 туристов, которые принимали участие в тренировке.

По данным агентства, поход организовал тель-авивский институт, предлагающий годичную программу для молодых людей, которые хотят укрепиться психически и физически перед военной службой, являющейся обязательной в Израиле.

"Полиция допросила трех работников академии, организовавшей поездку", - сообщил источник.

По словам собеседника, двое из этих людей остаются под стражей, а третий находится под домашним арестом.

В свою очередь премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения в Израиле пострадали восемь детей, они находятся в критическом состоянии.

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Источник: korrespondent.net

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