Группа российских депутатов приехала в Ереван – СМИ

Члены комитета российской Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в пятницу находятся в столице Армении Ереване. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в комитете в пятницу, 27 апреля.

"Председатель комитета Леонид Калашников и несколько членов комитета находятся сейчас в Ереване, где встречаются со своими коллегами-депутатами парламента", – сказал собеседник.

Также отмечается, что российские депутаты готовы встретиться с лидером протестного движения в Армении Николом Пашиняном. Об этом сказал первый зампред комитета Константин Затулин.

"Мы просим организовать нам встречу с фракцией или с руководством фракции Елк, как, впрочем, со всеми другими фракциями. Если Никол Пашинян готов встретиться, мы встретимся с удовольствием с ним", – сказал Затулин.

Накануне СМИ сообщили, что вице-премьер и глава МИД Армении поехали в Москву обсуждать кризис, сложившийся в стране.

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Источник: korrespondent.net