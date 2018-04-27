Россия попросила у США денег на лунный проект - СМИ

Российская ракетно-космическая корпорация Энергия предложила создать шлюзовой модуль для международной окололунной орбитальной станции LOP - Gateway за счет США или Евросоюза. Об этом со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщает РИА Новости.

"В Федеральной космической программе до 2025 года средств на создание шлюзового модуля для международной окололунной станции нет, и их не предвидится. В связи с этим ракетно-космическая корпорация Энергия в инициативном порядке в ходе прошедших переговоров в Хьюстоне предложила изготовить отсек за счет США", - сказал собеседник.

Он уточнил, что таким образом Россия предложила "поступить так же, как в свое время был изготовлен первый модуль Международной космической станции Заря".

"Строили его в России за американские деньги, и числится он частью американского сегмента МКС, переданным в пользование России", - добавил источник.

По его словам, Роскосмос рассматривает также возможность создания модуля совместно с Европейским космическим агентством, которая предусматривает разделение затрат пополам. Энергия готова изготовить сам отсек, а его дооборудование внутренними системами пройдет в Европе.

Отмечено, что в середине апреля 2017 года в Хьюстоне (США) состоялось заседание международной группы по техническим стандартам LOP - Gateway. Тогда стало известно, что США и партнеры (прежде всего ЕС, Япония и Канада) настаивают, чтобы Россия при создании шлюзового модуля для окололунной станции использовала американские технические стандарты.

Источник заявил, что по итогам встречи западные страны хотели бы исключить Россию из проекта, потому что "мы, как правило, отстаем по всем технологическим циклам изготовления космической техники".

Ранее сообщалось, что Индия полетит на луну через полгода.

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Источник: korrespondent.net