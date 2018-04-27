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27. 04. 2018

Литва вручила Беларуси ноту из-за инцидента на АЭС

МИД Литвы вручило белорусскому послу Александру Королю ноту с просьбой как можно скорее предоставить подробную информацию об инциденте 17 февраля на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, который находится в 50 км от Вильнюса. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщает Delfi.

В частности, отмечено, что в врученной послу ноте содержится просьба тщательно проверить причины пожара и немедленно предоставить подробную информацию об этом инциденте и действиях, которые были приняты.

Как сообщается, об инциденте, который произошел более двух месяцев назад, компетентные учреждения и общественность Литвы не были проинформированы.

То, что инцидент имел место, подтвердила на этой неделе пресс-служба БелАЭС. Она отмечает, что инцидент был связан с электроснабжением башенного крана.

В то же время белорусский антиядерный активист Николай Уласевич распространил сообщение о том, что 17 февраля в системе аварийной защиты реактора на АЭС, строящемся в Островце, было большое возгорание, в результате чего полностью выгорела электрощитовая.

Отмечается, что постоянные инциденты на БелАЭС, сооружаемой всего в 50 км от Вильнюса, вызывают сомнения в безопасности станции. МИД Литвы утверждает, что в 2016 году на БелАЭС произошло шесть известных литовской стороне инцидентов, которые вызывают серьезные сомнения по качеству работ проекта и вероятного воздействия на окружающую среду.

Проект Белорусской АЭС финансирует правительство РФ, а реализует его российская государственная корпорация атомной энергетики Росатом.

Ранее сообщалось, что на румынской атомной электростанции произошла авария.

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Источник: korrespondent.net

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