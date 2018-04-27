В ДНР заявили о задержании "пограничников" за коррупцию

В самопровозглашенной ДНР сотрудники "МГБ" задержали в Горловке пятерых "пограничников", которых заподозрили в коррупции. Об этом сообщают сепаратистские СМИ в пятницу, 27 апреля.

"МГБ ДНР проведены оперативно-розыскные мероприятия на КПП Горловка, в результате которых задокументированы факты неправомерных действий сотрудников Службы пограничной охраны, задержаны пять человек с поличным", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте задержания были изъяты крупные суммы денег. "Пограничникам" объявили подозрение в "злоупотребление властью, превышении или бездействии власти".

В "МГБ" пообещали, что "будут бороться с коррупцией, невзирая на статус и должности".

Ранее в ДНР задержали "министра энергетики" Эдуарда Голенко. Он и десятки его подчиненных обвинялись в создании ОПГ и хищениях в особо крупном размере на общую сумму свыше 100 млн рублей.

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Источник: korrespondent.net