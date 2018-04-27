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27. 04. 2018

Убийство Ноздровской: подозреваемому продлили арест

Шевченковский райсуд Киева продлил на два месяца содержание под стражей Юрия Россошанского, которого подозревают в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Соответствующую информация в пятницу, 27 апреля, обнародовала пресс-служба суда.

"Россошанскому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога до 25 июня 2018 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за месяц до этого суд продлил арест Дмитрию Росошанскому, подозреваемому в совершении смертельного ДТП, в результате которого погибла сестра правозащитницы Ирины Ноздровской.

Напомним, пропавшую без вести Ирину Ноздровскую нашли мертвой под Киевом 1 января. В убийстве правозащитницы подозревается отец Дмитрия - Юрий Россошанский.

Однако родственники Ирины Ноздровской сомневаются, что он виноват в преступлении.

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Источник: korrespondent.net

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