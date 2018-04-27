В Москве заговорили о новом крупном обмене пленными

Новый большой обмен пленными в Донбассе может состояться в ближайшее время. Об этом в пятницу, 27 апреля, заявил представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов, сообщает Интерфакс.

"Я думаю, что в ближайшее время будет очередная возможность крупного обмена", - сказал Грызлов журналистам. Он добавил, что обмен будет пошаговым.

Он отметил, что при обмене должен соблюдаться определенный коэффициент.

"Примерно количество задержанных в пропорции один к пяти", - сказал Грызлов, пояснив, что на территории Украины в пять раз больше пленных.

По его словам, 4 мая состоится очередная встреча контактной группы.

"Формула и дата обмена будут определены на встрече контактной группы в Минске 4 мая. Пока конкретики нет. Стороны готовят свои предложения", - сказал в свою очередь источник в группе по организации переговоров.

"Речи об обмене в формате всех на всех нет", - добавил собеседник агентства.

"Обмен будет вновь проходить по спискам. Контактной группе предстоит определить точное количество людей с каждой стороны, а профильной подгруппе - представить списки", - сказал источник.

Напомним, в ДНР предлагают обмен пленными с Киевом по формуле 80 на 14.

Как сообщалось, в конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта на Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР - 165 и 73 человека соответственно. В Киеве прогнозировали еще несколько этапов обмена.

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Источник: korrespondent.net