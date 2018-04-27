В Венгрии призвали Киев прекратить "фейковую пропаганду"

Заявления о влиянии третьей стороны на политику Венгрии в отношении Украины глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "фейковой пропагандой". Об этом он сказал в кулуарах встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе, сообщает в пятницу, 27 апреля, Европейская правда.

"Я должен отбросить пропаганду украинского государства, их заявления о том, что наша политика продиктована кем-то другим. Я говорю этому нет", - заявил Сийярто.

Он повторил свое заявление о том, что Украина нарушает международное право и права венгерского меньшинства.

"У нас есть 150 тысяч венгров на Закарпатье, и мы всегда будем стоять на их стороне, и сейчас украинское правительство нарушает их права и свои международные обязательства", - заявил министр.

Также Сийярто снова назвал образовательный закон украинским "ножом в спину" Венгрии.

"Я исключаю, категорически отвергаю то, что наши действия диктует третья сторона. Я призываю наших украинских друзей прекратить фейковую пропаганду", - заявил Сийярто.

Напомним, несколькими днями ранее Венгрия заблокировала комиссию Украина-НАТО.

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является только государственный язык. Языки нацменьшинств, включая венгерский, будут изучаться только до пятого класса, а уже с 2020 года образование в Украине станет целиком украиноязычным. Документ вызвал резкую критику ряда стран, в частности, Венгрии.

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Источник: korrespondent.net