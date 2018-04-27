В ГПУ назвали причины обысков в Николаевском морпорту

Проведенные накануне обыски в морском специализированном порту Ника-Терра, который принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, связаны с расследованием дела по факту умышленного уклонения от уплаты налогов предприятиями-экспортерами сельскохозяйственной продукции. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Так, установлено, что ряд субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, направленную на перемещение сельскохозяйственной продукции за пределы территории Украины.

Также отмечается, что приобретение сельскохозяйственной продукции предприятиями документально не было отражено, а для ее производства у компаний отсутствовали необходимые следующие условия: собственные или арендованные земельные участки, складские помещения, транспортные средства, основные средства, наемные работники, что свидетельствует о проведении операций по легализации товаров неустановленного происхождения.

Экспортированная продукция закупается у населения за наличные, без соответствующего удержания налога на доходы физических лиц. Кроме этого, указанными предприятиями не декларируется и соответственно не уплачивается налог на прибыль.

Согласно решению Печерского районного суда Киева, обыски также были проведены в Николаевском морском торговом порту и у компании ТИС-Зерно.

Напомним, обыски в Николаевском морском специализированном порту Ника-Тера прошли 26 апреля.

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Источник: korrespondent.net