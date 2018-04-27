Химатака в Солсбери несомненно связана с РФ - генсек НАТО

Ставить под сомнение факты и анализы Великобритании о "российском следе" в атаке с использованием химического вещества военного назначения в Солсбери нет смысла. Об этом заявил в пятницу, 27 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Радио Свобода.

"У нас нет оснований сомневаться в доказательствах и оценках, предоставленных Соединенным Королевством. Мы приветствуем тот факт, что в расследовании этого ужасного нападения Великобритания работает с Организацией по запрещению химического оружия", - отметил руководитель альянса в Брюсселе по итогам заседания Североатлантического совета на уровне глав МИД 29 стран-союзниц НАТО.

К тому же, по его словам, на причастность России к этому инциденту указывает и то, что он произошел на фоне широкого арсенала подрывной деятельности со стороны этого государства.

"Эта атака произошла на фоне целого набора подрывного поведения России, и это также стало причиной такой резкой реакции государств-союзников, включая высылку российских чиновников из миссии России при НАТО", - заявил Столтенберг.

Таким образом, как пояснил он, НАТО уже в течение 70 лет стоит на страже стран-союзниц.

"Но в то же время мы видим все больше попыток со стороны России запугивать и дестабилизировать, включая кибератаки, стремление подорвать наши демократические институты, дезинформацию и пропаганду. И даже использование химического оружия в Солсбери. Поэтому мы должны продолжать демонстрировать нашу солидарность и решительность, а также усиливать нашу устойчивость, разрабатывать мощные инструменты борьбы с этими гибридными угрозами", - заявил генсек НАТО.

Ранее сообщалось, что в НАТО готовят заседание совета с Россией.

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Источник: korrespondent.net