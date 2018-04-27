Путин приказал создать российский атлас мира

Президент России Владимир Путин поручил Росреестру подготовить новый атлас мира, где были бы указаны названия географических объектов, данные им российскими первооткрывателями, а не принятые в последнее время на Западе.

Об этом сообщает Интерфакс в пятницу, 27 апреля.

"Сфера топонимики нуждается в особом внимании. Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира", – сказал Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО).

По словам президента РФ, тем самым стирается память о вкладе России в изучение планеты. Он подчеркнул, что такая ситуация стала возможной в том числе из-за отсутствия современных российских карт.

"В свободном доступе лишь иностранные, где, как правило, фигурируют вторичные имена географических объектов, – утверждает Путин. – В этой связи, естественно, при самом активном участии РГО предлагается подготовить новый российский атлас мира, в котором все подобные случаи будут верно трактоваться".

Президент России попросил "заняться созданием атласа Росеестр вместе с экспертами РГО и при участии Минобороны, которому в рамках всех необходимых процедур следует обеспечить доступность своих картографических материалов для составителей атласа".

"Гриф секретности на многих картах явно устарел и выглядит архаично", – резюмировал Путин.

Ранее СМИ сообщили, что Владимир Путин подготовил "решительный прорыв" для России. Якобы после инаугурации он подпишет указ, в котором будет расписан шестилетний план повышения уровня жизни граждан. Для этого будет выделено 10 трлн рублей (162 млрд долларов).

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Источник: korrespondent.net