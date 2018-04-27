ГПУ подозревает "помощника" Холодницкого в вымогательстве $2 млн

У Богдана Якимца, которого называют "неформальным помощником" главы САП Назара Холодницкого проводят обыск по делу о вымогательстве 2 млн долларов. Эту информацию в пятницу, 27 апреля, агентству УНН подтвердил руководитель департамента Владимир Гуцуляк.

Сообщается, что департамент по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры проводит обыск у некого Богдана Якимца в рамках уголовного производства по факту вымогательства 2 млн долларов у бывшего главы харьковской налоговой Станислава Денисюка.

Информацию об обыске утром распространило агентство ZIK со ссылкой на источники. Якимец при этом был назван "неформальным помощником" главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Как ранее говорил генпрокурор Юрий Луценко, именно в рамках дела о вымогательстве взятки у Денисюка департамент Гуцуляка установил прослушивающее устройство в кабинете Холодницкого, поскольку были зафиксированы контакты вымогателя "в том числе с окружением руководства САП". Также Луценко сообщил, что вымогателю под контролем силовиков была передана часть суммы, которую он требовал, - 200 тысяч долларов.

Позже в Генпрокуратуре проинформировали, что следователи сообщили о подозрении лицам, причастным к завладению мошенническим путем 200 тыс. долларов.

"В настоящее время следствием устанавливается круг и других лиц, которые также могут быть причастны к совершению преступления", - добавили в ГПУ.

Напомним, Денисюк сейчас содержится под стражей как подозреваемый по делу о налоговых площадках экс-министра налогов и сборов Александра Клименко. Это дело расследует военная прокуратура.

Напомним, в ГПУ рассказали, что нашли в пленках Холодницкого. Позже Луценко анонсировал решение относительно главы САП.

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Источник: korrespondent.net