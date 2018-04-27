Лента RSS
Подписаться на ленту
27 апреля 2018, пятница, 18:55
+13°C
Завтра +17°C
+13°C
Завтра +17°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,43
27. 04. 2018

После обысков двух крымских татар вывезли с полуострова - Чубаров

После обысков силовики ФСБ вывезли с полуострова двух крымскотатарских предпринимателей Ресуля Велиляева и Али Бариева. Об этом в пятницу, 27 апреля, на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, Велиляев и Бариев находятся "под круглосуточным контролем карателей, хотя их статус еще не обозначен".

"Они не арестованы и официально не задержаны, но их вывезли из Крыма. Понимаю, что в их отношении именно сейчас осуществляется беспрецедентное давление", - отметил Чубаров.

Он добавил, что обыски проходили в жилых домах Али Бариева, Асана Бариева, Ресуля Велиляева, Ремзи Велиляева, Экрема Велиляева, Зеры Велиляевой.

Напомним, утром 26 апреля в Белогорске начались массовые обыски в жилых домах крымских татар. Представители ФСБ вторглись в дома крымскотатарских предпринимателей, меценатов, активистов.

В Министерстве иностранных дел Украины обыски назвали дискриминацией крымских татар и пообещали обратиться в международные суды.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Правительство — это такие люди, которые берут наши деньги, часть оставляют себе, а на остальные создают нам проблемы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.