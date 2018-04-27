Лента RSS
Подписаться на ленту
27 апреля 2018, пятница, 18:55
+13°C
Завтра +17°C
+13°C
Завтра +17°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,43
27. 04. 2018

Генштаб анонсировал декоммунизацию ВСУ

В Военных силах Украины проведут ряд мероприятий, направленных на внедрение национальных боевых традиций. Об этом в пятницу, 27 апреля сообщил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Он опубликовал на своей странице в Facebook приказ об утверждении Программы мероприятий по восстановлению и внедрению национальных боевых традиций. Она будет осуществляться в соответствии с законом о декоммунизации.

"Вооруженные Силы утверждают свою украинскую идентичность", - написал Муженко.

Ранее президент Порошенко сообщил, что ВСУ в попала десятку сильнейших армий Европы. Напомним, в Украине прошли масштабные тактические учения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Правительство — это такие люди, которые берут наши деньги, часть оставляют себе, а на остальные создают нам проблемы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.