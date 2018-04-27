Задержанного на взятке сотрудника СБУ арестовали на два месяца

В Киеве Соломенский райсуд избрал меру пресечения задержанному сотруднику СБУ Александру Карамушку в виде ареста сроком на два месяца. Об этом сообщила на заседании в пятницу, 27 апреля, следственный судья Людмила Кизюн, передает РБК-Украина.

"Суд постановил ходатайство удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Александру Карамушку меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 700 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, который составляет 12,3 млн гривен", - объявила судья.

Она также уточнила, что срок содержания подозреваемого под стражей следует считать с 24 апреля 2018 года.

Напомним, чиновник СБУ был задержан 24 апреля 2018 года на взятке в 47,5 тыс. долларов. 26 апреля ему было объявлено подозрение. Также о подозрении было объявлено его посреднику.

В пятницу, 27 апреля, Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало фрагменты видеозаписей по делу в отношении задержанного на взятке руководителя одного из отделов Главного управления СБУ в Киеве.

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Источник: korrespondent.net