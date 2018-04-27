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27. 04. 2018

Ким Чен Ын ездит с личным туалетом - СМИ

Во время поездок глава КНДР Ким Чен Ын возит с собой персональный туалет. Об этом рассказал бывший сотрудник подразделения армии по охране лидера и его семьи Ли Ен Голь, сообщает Washington Post.

"Вместо того, чтобы пользоваться общественным туалетом, у лидера Северной Кореи есть личный туалет, который следует за ним, когда тот путешествует", - заявил Ли Ен Голь.

По словам экс-сотрудника, экскременты северокорейского лидера содержат в себе информацию о его физическом здоровье и поэтому не должны попасть в руки третьим лицам.

Напомним, сегодня, 27 апреля, состоялась историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи. Как сообщалось, Ким Чен Ын привез главе Южной Кореи лапшу.

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Источник: korrespondent.net

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