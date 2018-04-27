Объединенные силы. Что будет на Донбассе после АТО

Антитеррористическая операция на Донбассе официально заканчивается, ей на смену придет Операция объединенных сил.

Изменение произойдет по закону "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", который еще называют законом о реинтеграции или деоккупации Донбасса.

Президент Петр Порошенко подписал закон 20 февраля. В середине этого месяца он сообщил, что формат операции на Донбассе изменится 30 апреля.

27 апреля Командованием Объединенного оперативного штаба был опубликован текст распоряжения об особом порядке на Донбассе. Корреспондент.net разбирался в изменениях.

Главные изменения по закону о реинтеграции: коротко

1. АТО закончилась. После публикации закона военная операция на Донбассе будет называется "меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии".

2. Россия напала на Украину. Теперь это закреплено законом. Россия определяется агрессором и оккупантом частей Донецкой и Луганской областей. Какие именно территории - определит президент по представлению Минобороны.

3. Боевиков нет. Вооруженные формирования самопровозглашенных Донецкой и Луганской "республик" называются "представителями оккупационных администраций России".

4. Командуют военные. Командование переходит от Антитеррористического центра СБУ к Объединенному оперативному штабу Вооруженных сил. Руководителя штаба вскоре назначит президент. Это будет человек с военным опытом, сказал Муженко.

5. Больше полномочий у армии. Закон вводит понятие "зон безопасности" - полос вдоль линии разграничения. Там все силовики - армия и полиция - будут иметь расширенные полномочия. Они могут применять оружие и спецсредства по отношению к тем, кто нарушает закон или пытается нелегально попасть в "зону противодействия агрессии".

6. Когда закончится. Конечной целью законом определяется "освобождение этих территорий и восстановления конституционного порядка на них, защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, пострадавших в результате агрессии РФ, укрепление независимости, государственности, обеспечения единства и территориальной целостности".

7. Документы ЛДНР не признаются. Оформленные в оккупированных районах документы не признаются, в том числе соглашений о купле-продаже. Собственность остается за теми, за кем была в мирное время. Признаются только свидетельство о рождении и о смерти.

Особый порядок на Донбассе

С 30 апреля вдоль линии соприкосновения начнут действовать зоны безопасности.

Зоной безопасности считается: Виноградное, Курахово, Очеретяное, Розивка, Вовчеяровка, Белая гора, Новоайдар, Садки, Макаровка, Простяное, вдоль админграницы Луганской и Харьковской областей, Ольговка, вдоль админграницы Донецкой и Харьковской областей, Знаменивка, вдоль админграницы Донецкой и Днепропетровской областей, Комишеваха, вдоль админграницы Донецкой и Запорожской областей, Урзуф, вдоль морского побережья, Приморское.

В зоне безопасности решением командующего Объединенных сил, могут создаваться районы ограниченного доступа и запретные для доступа районы.

Районом боевых действий, считается район, охваченный боевыми действиями вдоль линии соприкосновения, где подразделения ВСУ и других украинских силовиков выполняют боевые задачи "по недопущению прорыва противник вглубь территории государства".

Документ также устанавливает режимы пребывания в зоне безопасности на территории Донбасса, которые могут временно вводиться в отдельных районах, либо во всей зоне безопасности по решению командующего Объединенных сил:

- "зеленый" (пребывание и перемещение лиц не ограничено, за исключением районов запрещенного и ограниченного доступа);

- "желтый" (пребывание и перемещение лиц осуществляется при наличии документов, проводится личный осмотр граждан и вещей, транспортных средств, данный режим устанавливается на рубежах изоляции и районов ограниченного доступа);

- "красный" (пребывание лиц временно ограничено, запрещено, пропуск граждан и должностных лиц осуществляется при наличии пропуска, транспортные средства и граждане на отдельные участки местности и объекты не допускаются).

Основанием для допуска в район проведения операции Объединенных сил является:

- проживание в районе проведения операции лица, либо его ближайших родственников (при наличии соответствующих документов);

- размещение в районе проведения операции мест захоронения близких родственников или членов семьи, смерть близких родственников или членов семьи в районе проведения операции;

- наличие права собственности на объекты недвижимости, которые находятся в районе проведения операции, необходимость участия в обеспечении национальных интересов Украины с целью мирного урегулирования конфликта, либо по гуманитарным вопросам;

- необходимость выполнения дипломатических или консульских функций, в том числе в рамках деятельности международных организаций, членом которых является Украина.

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Точечное АТО

23 марта стало известно, что Служба безопасности Украины передала военным руководство Антитеррористической операцией на Донбассе.

При этом изменение АТО на Донбассе на операцию Объединенных сил не исключает проведения точечных антитеррористических операций, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов 13 апреля.

"После того, как Оперативный объединенный штаб начнет работать вместо АТО, когда вместо АТО будет военная операция, мы будем говорить, что АТО выполнила свои задачи. Хотя я не исключаю, что антитеррористические операции будут проводиться точечно - то есть так, как они и должны проводиться в соответствии с законодательством и логикой", - сказал Турчинов.

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Источник: korrespondent.net