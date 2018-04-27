Победа не до конца. Новые протесты в Армении

Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку, но протесты в Армении на этом не закончились.

Протестующие немного попраздновали первый успех, и теперь требуют продолжения – полной смены власти. Дело в том, что после ухода Саргсяна исполняющим обязанности премьер-министра стал первый вице-премьер Карен Карапетян. Караптян представитель той же Республиканской партии. И до того, как Саргсян пересел из кресла президента в кресло министра именно Караптян возглавлял правительство.

Республиканская партия занимает большинство (58 из 105) мест в парламенте и сформировала действующее правительство вместе с партией «Дашнакцутюн» (7 депутатов). В Кабинет Министров также входил представитель партии «Процветающая Армения», второй по численности в Нацсобрании (31 депутат).

То есть кардинальных изменений в политической системе не произошло, и народ снова вышел на улицы.

Оппозиция рвется во власть

Протестующие считают, что в Армении должно быть создано временное правительство для проведения внеочередных выборов. Лидер протестующих Никол Пашинян заявил, что его поддерживает 90% избирателей и существует «большая вероятность» его назначения на пост премьера.

Вскоре на сторону протестующих стали переходить министры. Об отставке объявил исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодежи Армении Грачья Ростомян, который представляет партию «Процветающая Армения». Партия призвала сторонников поддержать акции протеста: “Призываем всех своих однопартийцев мобилизоваться в Ереване и областях Армении, выйти на улицы, быть рядом с народом. Мы всегда были с народом”.

Старейшая партия Армении“Дашнакцутюн” вышла из правительственной коалиции. На следующий день об отставке из правительства объявили Давид Локян (исполняющий обязанности министра территориального управления и развития), Левон Мкртчян (и.о. министра образования и науки) и Арцвик Минасян (и.о. министра охраны природы).

Кандидатом в премьер-министры от уличной оппозиции таки был выдвинут Никол Пашинян. Его кандидатуру поддержала парламентская партия «Елк», представленная в парламенте 9 депутатами. По словам Пашиняна, среди депутатов Республиканской партии есть те, кто готовы проголосовать за «народного кандидата».

Парламент страны соберется для выборов нового премьера 1 мая. Ранее называлась дата 2 мая. Никол Пашинян призвал сторонников прекратить блокировать улицы и восстановить нормальное движение по улицам Еревана.

Особенности революции

Как пишет портал RadioFranceInternationale особенность протестного движения в Армении - в способности народа мирным путем парализовать город и даже всю страну.

“Цель протеста - не сконцентрироваться в одном месте, на площади, а быть везде и блокировать улицы. Когда спрашиваете у прохожих, где они собираются, говорится: везде! Здесь нет листовок и плакатов. Только социальные сети, прямые включения, которые помогают неравнодушным сориентироваться, куда пойти. По этой причине армяне говорят, что это не вертикальная и централизованная революция, а сетевая и горизонтально организованная акция гражданского неповиновения, которую ряд политологов назвали "игрой на нервах власти"”, - отмечает издание.

Россия включается

В Россию для консультаций отправились и. о. министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и и. о. первого вице-премьера Армен Геворкян. Владимир Путин поговорил по телефону с армянским президентом Армении Саркисяном, посоветовав «всем политическим силам в этой стране проявлять сдержанность и ответственность».

Лидер протеста Никол Пашинян заявил, что «встречался с официальными представителями России и получил конкретные заверения о том, что Москва не будет вмешиваться во внутренние дела Армении».

Москва наблюдала за мирным восстанием в Армении "вначале в многозначительном молчании, затем с опаской, а теперь, возможно, осторожно вовлекается в события", пишет The Washington Post.

"Смещенный премьер Саргсян проводил откровенно пророссийскую политику; на его место пришел бывший топ-менеджер "Газпрома" Карен Карапетян. Протестное движение называет обоих коррумпированными членами правящей элиты, которая прискорбно оторвалась от народа. Но, чтобы восстание Пашиняна не закончилось неудачей, ради того, чтобы окончательно свергнуть нынешнее правительство, нельзя игнорировать Россию. Российский президент Путин четко разъяснил это, подчеркнув в телефонном разговоре с Карапетяном, что выборы на следующей неделе (на которых ожидается победа Пашиняна) следует проводить в соответствии с законом", - говорится в статье.

Пашинян "постарался заверить все стороны, в том числе Россию, что во внешней политике не должно быть драматических перемен или разворотов на 180 градусов", заметил Ричард Гирагосян, директор Regional Studies Center (Ереван).

Издание полагает: "В то время как предыдущие продемократические революции в Украине, в Грузии и Киргизии в итоге начали спотыкаться, в основном из-за вмешательства Москвы, Армения - четко разъяснившая, что ее отношения с Россией не изменятся - может оказаться исключением из правил".

Источник: korrespondent.net