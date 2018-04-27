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27. 04. 2018

Ядерное разоружение КНДР невозможно без России - Москва

В Москве заявили, что реализация плана ядерного разоружения Северной Кореи не может пройти без участия России. Об этом в пятницу, 27 апреля, отметил член международного комитета Совета Федерации РФ Олег Морозов, передает РИА Новости.

По его мнению, общая система международной безопасности требует участия в ядерных вопросах России.

"Как только зайдет речь о международных гарантиях Пхеньяна при отказе от ядерного оружия, будет востребован российский фактор. Невозможно создать систему международной безопасности без России", - считает парламентарий РФ.

Напомним, по итогам саммита в пятницу лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились в конце концов закончить войну, которая формально продолжалась между странами почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Лидер КНДР и глава Южной Кореи провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который ступил на землю Южной Кореи со времени войны.

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Источник: korrespondent.net

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