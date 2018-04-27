НАТО поддержит Грузию на пути вступления в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 27 апреля заявил отом, что на саммите НАТО в июле будет отмечен прогресс Грузии на пути вступления в Североатлантический альянс, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем, по его словам, пока не решено, в какой форме это будет выражено.

"Я думаю, что все наши члены выразят свою решительную поддержку Грузии в отношении членства, и будем продолжать оказывать практическую и политическую поддержку", - сказал Столтенберг журналистам по завершении заседания совета глав МИД 29 стран-членов НАТО.

По словам генсека альянса, "на саммите будет найден способ, в какой конкретной форме это сделать (отметить прогресс), но мы еще не решили".

Напомним, в НАТО также рассмотрели заявку Украины на членство в альянсе. Ранее сообщалось, комитет НАТО готов поддерживать Киев оружием.

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Источник: korrespondent.net