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27. 04. 2018

В США разбился вертолет: трое погибших

В США в штате Висконсин разбился вертолет медицинской службы, в результате чего погибли три человека. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает в пятницу, 27 апреля, агентство AP.

"Власть северного штата Висконсин заявляет, что три человека, которые погибли во время катастрофы медицинского вертолета, были членами летного экипажа", - говорится в сообщении.

По данным местных чиновников, на борту воздушного судна не было ни одного пациента. Точное число лиц, находившихся на борту вертолета в момент катастрофы, выясняется.

Отмечено, что вертолет принадлежал компании Ascension Wisconsin Spirit, которая занимается воздушной и наземной медицинской эвакуацией. Пока остается неизвестным, были ли погибшие сотрудниками компании.

Как сообщается, связь с вертолетом пропала в четверг, 26 апреля. Поисково-спасательные группы добрались к месту катастрофы утром 27 апреля. Обломки вертолета удалось найти у города Хазелхерст в 241 км к юго-западу от Грин-Бей.

Ранее сообщалось, что в России упал в Балтийское море военный вертолет, погибли двое пилотов.

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Источник: korrespondent.net

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