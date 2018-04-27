Много стран хотят видеть Украину в НАТО - Помпео

Новый госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в НАТО есть большая группа стран, которые ожидают присоединения Украины к блоку. Об этом он сказал в пятницу, 27 апреля, после завершения заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

Однако, по его словам, от Украины ожидают ряд действий.

"Большая группа (стран, - ред.) надеется, что украинцы начнут осуществлять действия, после которых их можно будет пригласить к членству в НАТО", - сказал госсекретарь.

По словам Помпео, на встрече обсуждались различные подходы к предоставлению Украине Плана действий относительно членства.

Он подчеркнул, что Киеву необходимо провести еще много работы, "пройти долгий путь, чтобы этого достичь".

Как известно, президент Петр Порошенко настаивает, что Североатлантический альянс должен предоставить Украине План действий относительно членства (ПДЧ).

Как сообщалось, в НАТО рассмотрели заявку Украины на членство. Как сообщалось, комитет НАТО готов поддерживать Киев оружием.

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Источник: korrespondent.net