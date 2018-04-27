Трамп и Меркель прокомментировали санкции против России

Лидеры США и Германии надеются, что жесткие санкции против России заставят ее соблюдать международное право и суверенитет Украины. Об этом в пятницу, 27 апреля во время совместной пресс-конференции заявили Дональд Трамп и Ангела Меркель, сообщает Голос Америки.

Об этом они сказали после переговоров в Белом доме.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп и Меркель выразили общую позицию по санкциям против России, цель которых - заставить Россию соблюдать международное право, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Отмечается, что перед началом переговоров в Овальном кабинете во время короткого общения с прессой президент Трамп подтвердил, что на повестке дня переговоров - межкорейский мирный процесс, иранская тема, другие проблемы международной безопасности, экономические вопросы.

Позднее, на совместной пресс-конференции, президент Трамп отметил важность американо-германского сотрудничества в сфере обеспечения международной безопасности, евроатлантического сотрудничества и экономики.

Как сообщалось, в Европарламенте инициируют новые санкции против окружения Путина.

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науерт заявила, что Россия играет дестабилизирующую роль в Украине, Грузии и Сирии.

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Источник: korrespondent.net