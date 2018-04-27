НАТО открыто для диалога с Россией − Госдеп

Официальный представитель Госдепартамента США Ванесса Аккер рассказала в эфире латвийской радиостанции Baltkom, что НАТО не ищет конфронтации с Россией и открыто для диалога, сообщает РИА Новости.

Аккер отметила, что новый госсекретарь Майк Помпео сразу после своего назначения встретился с главами МИД стран НАТО в Брюсселе и обсудил проблемы отношений с РФ.

"Помпео − очень опытный человек. <...> С Россией сейчас, конечно, очень напряженные отношения. Этот вопрос как раз сегодня обсуждался с НАТО. Они заявили, что нет темы, имеющей большее значение для альянса, чем Россия. Госсекретарь Помпео и главы МИД стран НАТО подтвердили, что отношения НАТО и России не нормализуются, пока Россия не реализует минские соглашения", − заявила Аккер в интервью.

При этом она подчеркнула, что альянс не ищет противостояния с РФ и открыт для диалога.

Ранее Помпео заявил, что прошло время мягкой политики США в отношении России.

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Источник: korrespondent.net