Трамп заявил, что может приехать на открытие посольства США в Иерусалиме

Президент США Дональд Трамп заявил, что может направиться в Израиль на церемонию открытия американского посольства в Иерусалиме. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в пятницу, 27 апреля.

"Я могу поехать. Я очень горд этим. Оно (посольство − ред.) будет красивым", − отметил американский лидер.

Напомним, в начале декабря 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива.

Решение американского лидера вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.

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Источник: korrespondent.net