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28. 04. 2018

Израиль ударил по морским объектам в Газе

Израильские ВВС атаковали шесть военно-морских целей в секторе Газа в ответ на попытку прорыва палестинцев через границу, сообщила пресс-служба армии Израиля.

"Самолеты ВВС Израиля атаковали шесть военных целей, принадлежащих морскому подразделению террористической организации ХАМАС. Удары нанесены в ответ на предпринятую в пятницу попытку массового прорыва на израильскую территорию", − говорится в сообщении.

A short while ago, IAF fighter jets targeted 6 military targets belonging to the Hamas terror organization's naval force in the Gaza Strip. The strikes were in response to the terror activity & mass infiltration attempt earlier today

— IDF (@IDFSpokesperson) 27 апреля 2018 г.

По информации палестинских СМИ, бомбардировке подвергся главный средиземноморский порт анклава, где повреждены несколько небольших судов, пишет РИА Новости.

Ранее несколько сот палестинцев попытались разрушить пограничные заграждения и прорваться из сектора Газа в Израиль. Военные остановили толпу, применив огнестрельное оружие и спецсредства.
 

pic.twitter.com/ovLxyr6aIh

— IDF (@IDFSpokesperson) 27 апреля 2018 г.

Напомним, палестинские выступления под общим названием Великий марш возвращения идут вдоль границ анклава пятую неделю подряд. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками, в которых с 30 марта погибли 43 палестинца. 

Ответственность за противостояние израильтяне возлагают на власти сектора Газа из движения ХАМАС.

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Источник: korrespondent.net

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