США готовы обсуждать вывод войск с Корейского полуострова

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил журналистам 28 апреля, что США готовы обсуждать с союзниками и КНДР вывод своих войск с Корейского полуострова, сообщает РИА Новости.
Он также подчеркнул, что на данный момент "не надо пытаться предлагать предварительные условия или строить предположения о том, как это должно происходить".
Сеул и Пхеньян, в частности, договорились об усилиях по проведению трехсторонних переговоров с США, а также четырехсторонних переговоров с США и Китаем.
Саммит состоялся перед ожидаемой встречей лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, дата и место которой пока не назначены.
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Источник: korrespondent.net