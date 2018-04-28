США готовы обсуждать вывод войск с Корейского полуострова

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил журналистам 28 апреля, что США готовы обсуждать с союзниками и КНДР вывод своих войск с Корейского полуострова, сообщает РИА Новости.

"Это часть вопросов, которые мы будем обсуждать в ходе переговоров с нашими союзниками в первую очередь и, конечно, с Северной Кореей", − отметил Мэттис.

Он также подчеркнул, что на данный момент "не надо пытаться предлагать предварительные условия или строить предположения о том, как это должно происходить".

Напомним, заявление главы Пентагона прозвучало на фоне межкорейского саммита, в ходе которого лидеры Южной Кореи и КНДР подписали совместную декларацию по ключевым вопросам мира на Корейском полуострове.

Сеул и Пхеньян, в частности, договорились об усилиях по проведению трехсторонних переговоров с США, а также четырехсторонних переговоров с США и Китаем.

Саммит состоялся перед ожидаемой встречей лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, дата и место которой пока не назначены.

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Источник: korrespondent.net