Итоги 27.04: Мир двух Корей и атлас Путина

Коломойский проиграл Нафтогазу суд в Лондоне

Лондонский международный арбитражный суд вынес решение в споре по иску миноритарных акционеров Укрнафты против Нафтогаза.

Арбитры пришли к выводу, что ключевые положения Акционерного соглашения между Нафтогазом и компаниями Игоря Коломойского по корпоративному управлению Укрнафтой не подлежат выполнению, поскольку противоречат императивным нормам корпоративного законодательства Украины.

В НАТО рассмотрели заявку Украины на членство

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры иностранных дел стран-членов организации рассмотрели заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс.

Никакой дополнительной информации по этому вопросу Столтенберг не озвучил.

В Украине состоялись масштабные военные учения

На полигоне, расположенном на побережье Азовского моря, состоялись крупнейшие с начала года тактико-специальные учения с привлечением артиллерии, авиации, бронированной и колесной техники, личного состава отдельной воздушно-десантной бригады и отдельного десантно-штурмовой бригады.

КНДР и Южная Корея договорились о мире

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились на демаркационной линии между двумя странами в пункте переговоров Пханмунджом.

Политики согласовали заключение мирного договора и работу над денуклеаризацией Корейского полуострова.

Корреспондент.net разбирался о чем договорились две Кореи.

Путин поручил подготовить новый атлас мира

Президент России Владимир Путин поручил Росреестру подготовить новый атлас мира, где были бы указаны названия географических объектов, данные им российскими первооткрывателями, а не принятые в последнее время на Западе.

В Конгрессе США не обнаружили связей Трампа с РФ

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США, расследовавший предполагаемое вмешательство России в американские выборы, не обнаружил доказательств связей штаба Дональда Трампа с РФ.

При этом в опубликованном докладе не ставится под сомнение сам факт вмешательства Москвы в выборы в США, а также в дела других государств и международных организаций на протяжении последних десяти лет.

Кейт Миддлтон и принц Уильям дали имя новорожденному сыну

Принц Уильям и Кейт Миддлтон назвали своего новорожденного сына Луи Артуром Чарльзом.

ABBA решила записать новые песни

Легендарная шведская музыкальная группа ABBA анонсировала новые песни, две из которых ужа записаны.

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Источник: korrespondent.net