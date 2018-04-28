Лента RSS
Подписаться на ленту
28 апреля 2018, суббота, 08:47
+17°C
Завтра +24°C
+17°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,43
28. 04. 2018

Тысячи словаков вышли на улицы с требованием досрочных выборов

Спустя два месяца после убийства словацкого журналиста-расследователя Яна Куцияка тысячи людей вновь вышли вечером в пятницу, 27 апреля, в Братиславе на антиправительственную демонстрацию.

По данным СМИ, в акции приняли участие около пяти тысяч человек.

Главное требование манифестантов - проведение досрочных выборов. Уже произведенной замены нескольких членов правительства недостаточно, чтобы вернуть доверие населения к государственным институтам, заявили организаторы, которыми выступили ряд гражданских инициатив.

По их информации, петицию о проведении досрочных выборов уже подписали 80 тысяч словаков, подписи собирали и на нынешней демонстрации. Очередные парламентские выборы должны пройти лишь через два года.

Волна протестов в Словакии поднялась после того, как 25 февраля были застрелены журналист-расследователь Ян Куцияк и его невеста. В одном из своих последних материалов, который был опубликован уже после убийства, Куцияк обвинил приближенных премьер-министра Роберта Фицо в тесных связях с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией. Фицо отверг эти обвинения.

После массовых протестов в стране в отставку ушли сам Фицо, два его помощника, глава МВД, шеф полиции, а также министр культуры, который формально курирует журналистов в стране.

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Правительство — это такие люди, которые берут наши деньги, часть оставляют себе, а на остальные создают нам проблемы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.