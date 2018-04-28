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28. 04. 2018

Сутки в АТО: 53 обстрела, трое раненых

За минувшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли 53 раза - ранены три украинских военнослужащих. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook в субботу, 28 апреля.

Как отметили в штабе, на донецком направлении сепаратисты использовали гранатометы, пулеметы и вооружение БМП возле Водяного, Лебединского, шахты Бутовка, Невельского, Гнутово, Марьинки, Каменки, Песок, Талаковки, Авдеевки, Богдановки, Опытного, Верхнеторецкого, Широкино, Павлополя, Пищевика и Красногоровки.

На луганском направлении сепаратисты применяли минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы в районе Крымского и Светлодарска, говорится в сообщении.

В то же время в самопровозглашенной ЛНР украинских силовиков обвинили в семи обстрелах.

Напомним, за предыдущие сутки, 26 апреля, позиции украинских военных в зоне АТО обстреляли 52 раза, пострадали пять бойцов.

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Источник: korrespondent.net

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