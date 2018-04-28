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28. 04. 2018

В США считают, что ядерный полигон в Северной Корее не закрыт

Разведка США полагает, что ядерный полигон Пхунгери, который пообещал закрыть северокорейский лидер Ким Чен Ын, не был полностью законсервирован и остается пригодным для испытаний. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей американской разведки.

"Нет оснований полагать, что испытательный полигон Пхунгери больше не функционирует", - цитирует агентство слова источника.

По информации другого источника Reuters, полигон может возобновить работу за "относительно короткий промежуток времени" даже в случае его закрытия.

Также сказано, что директор программы по нераспространению ядерного оружия в Восточной Азии из Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис сообщил снимкам со спутников, которые в середине апреля показали активность в районе ядерного полигона в КНДР.

Ранее в Москве заявили, что реализация плана ядерного разоружения Северной Кореи не может пройти без участия России.

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Источник: korrespondent.net

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