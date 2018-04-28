Суд перенес рассмотрение иска порноактрисы к Трампу

Суд в Лос-Анджелесе (США) отложил рассмотрение иска порноактрисы Стеффани Клиффорд (Сторми Дэниелс) к президенту США Дональда Трампу. Как сообщаетAssociated Press, иск рассмотрят 27 июня.

Это решение принято в связи с расследованием ФБР в отношении личного адвоката Трампа Майкла Коэна, которые представляет президента в данном деле.

"Суд считает, что существует большое потенциальное фактическое совпадение между гражданским и уголовным судопроизводством", — заявил судья.

Напомним, Стефани Клиффорд подала иск против Дональда Трампа, который, по ее словам, не подписал договор о неразглашении их отношений.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net