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28. 04. 2018

Суд перенес рассмотрение иска порноактрисы к Трампу

Суд в Лос-Анджелесе (США) отложил рассмотрение иска порноактрисы Стеффани Клиффорд (Сторми Дэниелс) к президенту США Дональда Трампу. Как сообщаетAssociated Press, иск рассмотрят 27 июня.

Это решение принято в связи с расследованием ФБР в отношении личного адвоката Трампа Майкла Коэна, которые представляет президента в данном деле.

"Суд считает, что существует большое потенциальное фактическое совпадение между гражданским и уголовным судопроизводством", — заявил судья.

Напомним, Стефани Клиффорд подала иск против Дональда Трампа, который, по ее словам, не подписал договор о неразглашении их отношений.

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Источник: korrespondent.net

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