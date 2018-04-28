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28. 04. 2018

ДТП с грузовиком в Индии: девять жертв

При аварии с участием грузовика на севере Индии погибли, по меньшей мере, девять человек. Еще семь получили ранения, сообщает New Indian Express со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в субботу утром недалеко от города Шахджаханпур в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Пострадавшие отправлены в ближайшую больницу.

По предварительной версии полиции, водитель грузовика не справился с управлением из-за превышения скорости.

Ранее в Индии в центральном штате Мадхья-Прадеш в результате падения с моста мини-грузовика по меньшей мере 21 человек погиб и 30 получили ранения. 

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Источник: korrespondent.net

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