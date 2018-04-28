В сенате предложили наградить Трампа Нобелевской премией мира

Президента США Дональда Трампа нужно наградить Нобелевской премией мира, если ему удастся достичь прогресса в урегулировании кризиса на Корейском полуострове. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью Fox News.

По словам Грэма, американский лидер убедил КНДР и Китай в том, что он серьезно относится к ситуации, и хотя США изменений еще не достигли, если это произойдет, Трамп заслуживает Нобелевской премии.

Он также предостерег лидера КНДР Ким Чен Ына от отказа от своих обещаний по денуклеаризации Корейского полуострова и добавил, что в ситуации с Северной Кореей будет "или мир, или война".

По словам Грэма, Трамп дал КНДР два варианта: "стать нормальной страной или быть уничтоженной в случае создания ракет, нацеленных на США".

Ранее сообщалось, что почти половина немцев считают Трампа серьезной угрозой миру.

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Источник: korrespondent.net