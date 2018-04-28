Более 200 украинцев не смогли вылететь из Египта

Более 200 украинцев не смогли вылететь из аэропорта египетского Шарм-эль-Шейха вечером в субботу, 27 апреля. Об этом сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в эфире 112 Украина.

По его словам, самолет из Украины должен забрать туристов сегодня после обеда.

По его словам, причиной инцидента стало то, что аэропорт Львова "не имел возможности принять заказанный туркомпанией самолет".

"Туроператор заказал самолет у египетской авиакомпании Egypt Air, но, как стало известно, львовский аэропорт не был готов принять этот самолет, поэтому встал вопрос заказа самолета из Украины. Сегодня в послеобеденное время самолет из Украины должен прибыть в Египет, в Шарм-эль-Шейх, и забрать граждан Украины на Родину", - уточнил Кирилич в комментарии УНН.

По его словам, самолет должен прибыть сегодня в 17.00. Возможно, к концу дня украинцы вернутся домой, однако этот вопрос еще прорабатывается.

Пассажиры рейса сейчас находятся в одном из отелей города. По словам Кирилича, туроператор обеспечивает все потребности за свой счет.

Ранее в МИД настойчиво рекомендовали украинцам при планировании поездок в Египет учитывать режим чрезвычайного положения в стране, а также проведение в стране антитеррористической операции.

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Источник: korrespondent.net