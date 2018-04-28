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28. 04. 2018

В Баку горел Trump Tower

В Баку горело одно из самых высоких зданий Азербайджана, известное как Trump Tower. Об этом сообщает Vesti.Az со ссылкой на министерство чрезвычайных ситуаций страны.

Возгорание началось на верхних этажах 130-метрового небоскреба, на место происшествия были стянуты пожарные бригады МЧС.

К месту пожару приехал и глава МЧС Кемалледин Гейдаров. Пожар охватил 13-20 этажи здания.

Напомним, в начале апреля в Нью-Йорке горело здание Trump Tower, в результате погиб один человек.

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Источник: korrespondent.net

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