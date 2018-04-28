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28. 04. 2018

Украина-НАТО: Польша хочет изменить формат встреч

Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович предлагает изменить формат заседаний комиссии Украина-НАТО с целью обойти вето Венгрии на проведение официальных заседаний. Об этом Чапутович сообщил изданию PAP.

Глава польского МИД отметил, что в условиях блокирования Венгрией проведения заседаний комиссии Украина-НАТО нужно найти возможность для проведения "менее формальных" встреч между Киевом и Брюсселем.

"Возможно, мы найдем выход, другой, менее формальный формат, чтобы украинцы могли участвовать в этой дискуссии", - сказал Чапутович.

Напомним, 27 апреля министры иностранных дел стран-членов НАТО рассмотрели заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс. 

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Источник: korrespondent.net

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