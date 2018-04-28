В Перу нашли захоронение принесенных в жертву детей

Археологи обнаружили в северной части Перу массовое захоронение детей, которые, вероятно, были принесены в жертву примерно 550 лет назад. Об этом сообщает Радио Свобода.

Скелеты 140 детей в возрасте от 5 до 14 лет были найдены захоронении Лас Ламас, построенном древней империей Чиму.

Ученые считают, что детей убили в ритуальных целях из-за наводнений, которые разрушили береговую линию Перу.

Захоронение, расположенное рядом с современным городом Трухильо, также содержало останки 200 молодых лам, принесенных в жертву в тот же день. Отмечается, что ламы были основой экономики древних перуанских империй.

Ранее в Одесской области полицейские нашли обгоревшее тело иностранца, который исчез накануне. Возле убитого была нарисована пентаграмма, каббалистические символы, установлены свечи, разложены различные оккультные предметы. Убийцы довершили ритуал трупом черной курицы.

Позже правоохранители сообщили, что ритуальное убийство гражданина Турции инсценировали.

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Источник: korrespondent.net